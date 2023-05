Ceará é terceiro estado do Nordeste com maior número de senhas vazadas

Mais de 66 mil senhas foram vazadas no Ceará em 2022, aponta levantamento realizado pelas empresas SafeLabs e ISH Tecnologia. No Nordeste, apenas os estados da Bahia (112.838) e de Pernambuco (75.060) apresentaram números superiores. Em todo o Brasil, em torno de 30 milhões de credenciais foram expostas.

De acordo com o panorama divulgado, o Google Chrome foi o navegador mais atingido com a exposição no País — foram 3.909.813 compartilhamentos ilegais de senhas. Microsoft Edge e Opera Browser aparecem na sequência da lista, com 330.025 e 125.888 vazamentos, respectivamente.

Para o analista de Malware da ISH Tecnologia, Caique Barqueta, a facilidade com que armazenamentos de senhas nos navegadores podem ser feitos é um dos motivos por trás do elevado número de credenciais vazadas. “Após armazená-las, a pessoa poderá ser vítima de malwares que possuem a função exclusiva de realizar o roubo dessas credenciais”, apontou ao O POVO.

Como forma de contornar os perigos ligados à exposição de dados pessoais, Barqueta destaca que todos os usuários precisam estar atentos aos endereços virtuais visitados e alerta ser preciso que a sociedade passe por um processo de conscientização acerca da temática.

O analista da ISH Tecnologia declina algumas medidas que podem ser tomadas para contornar os problemas relacionados aos vazamentos: “Não realizar o armazenamento das informações pessoais e de credenciais em navegadores, não clicar em links desconhecidos ou fornecer informações pessoais para qualquer site ou formulário disponível na web, porque seus dados podem ser utilizados para práticas de outros delitos”.

Já o especialista em tecnologia Cacio Trajano lista uma série de fatores que podem explicar a grande quantidade de senhas e outras informações confidencias vazadas podem estar atreladas a características dos servidores.

"Sistemas com fraco nível de segurança, sistemas antigos sem atualizações de segurança, empresas sem políticas de segurança e ferramentas de segurança inadequados para o nível das informações que possuem", declara. Trajano aponta ainda que devem ser evitadas senhas com sequências de números e data de nascimento, além de mesmos cadastros para diferentes aplicativos.