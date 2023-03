Foragido da Justiça cearense é preso no Pará suspeito de homicídio e tráfico

Renato do Nascimento Ferreira é envolvido no tráfico de drogas na região do Cariri e é suspeito da autoria de um assassinato registrado em junho de 2022

Dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas foram cumpridos em desfavor de um homem de 29 anos, fruto de uma investigação da Polícia Civil do Ceará com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A captura aconteceu em Breu Branco, no estado do Pará, em uma ação de parceria com a Polícia Civil do Pará.



Segundo as informações divulgadas pela SSPDS, o investigado Renato do Nascimento Ferreira tem envolvimento com o tráfico de drogas no Cariri. Ele não estava cumprindo as medidas cautelares, sendo decretada a regressão de regime e a emissão de um mandado de prisão. As apurações foram realizadas com o auxílio de informações da Coin da SSPDS.



Renato é suspeito da autoria de um homicídio registrado em 23 de junho de 2022, no bairro Triângulo em Juazeiro do Norte. A vítima, de 20 anos, tinha ficha por associação criminosa, roubo, receptação e corrupção de menor. A motivação seria seu envolvimento com um grupo criminoso da região.

Com informações compartilhadas com a Polícia Civil do Pará, o suspeito foi encontrado no município de Breu Branco, no estado do Pará. Os mandados de prisão em seu desfavor foram cumpridos e ele foi autuado, também, por posse irregular de arma de fogo. Renato será recambiado ao Estado do Ceará.



