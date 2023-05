Dupla é presa em Fortaleza suspeita de falsificar sites de órgãos públicos para aplicar golpes

Uma dupla foi presa na última sexta-feira, 28, suspeita de falsificar sites de órgãos públicos para a aplicação de golpes e que estava em Fortaleza há cerca de um mês.

Uma ação realizada em conjunto pelas Polícias Civis do Estado do Ceará e do Maranhão apontou que os dois homens — identificados como Phelipe Maracaípe, de 33 anos, e Anderson Oliveira Frazão, de 25 anos — estavam realizando os crimes cibernéticos em um condomínio de luxo no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão no condomínio onde os suspeitos estavam.

No local, os agentes identificaram que os suspeitos mantinham 27 sites fraudulentos, sendo 18 deles de portais falsos das Secretarias de Fazenda (Sefaz) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Pará e São Paulo.



Segundo a SSPDS, as vítimas eram atraídas por anúncios patrocinados dos sites e, após clicar em links, eram levadas a realizar o pagamento de tributos acreditando que os portais das entidades eram oficiais.

Os policiais apreenderam celulares, computadores, joias e cinco veículos, sendo dois de luxo. Além dos itens, a polícia realizou o bloqueio de valores em contas bancárias, sequestro e a indisponibilidade de bens de cerca de R$ 2,5 milhões.

A ação também indicou que os homens montavam “escritórios itinerantes” e escolhiam hotéis em destinos turísticos para a realização dos crimes.

Os homens foram encaminhados à sede da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Ceará e foram autuados em flagrante pelo crime de fraude virtual. Após audiência de custódia, os suspeitos tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

