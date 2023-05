Dia do Trabalho: seis pessoam morreram no CE em acidentes nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), registrou 30 acidentes em rodovias estaduais que cortam o Ceará durante o feriado do Dia do Trabalho. Seis pessoas morreram e 14 pessoas ficaram feridas de sexta-feira, 29, a segunda-feira, 1º, conforme balanço.

Foram realizadas 14.760 abordagens a veículos e, desses, 167 foram removidos por irregularidades. Ainda foram feitas 166 autuações referentes à Lei Seca nas rodovias estaduais.

Ao todo, 395 policiais militares atuaram na operação, espalhados em 28 postos fixos estratégicos do Estado. A operação ainda contou com o apoio de 42 viaturas, 57 motocicletas e 14 guinchos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No posto da BPRE instalado em Aracati, um veículo com uma mulher de 25 anos em trabalho de parto parou no local com o intuito de procurar ajuda dos policiais. Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará para que o atendimento à gestante pudesse ser realizado.

Os trabalhos da BPRE foram realizados no âmbito da operação "Dia do Trabalhador", a qual reforçou a fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado do Dia do Trabalho.



Acidentes em rodovias federais no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compartilhou números referentes à operação "Dia do Trabalho 2023". As atividades realizadas pela corporação resultaram na fiscalização de mais de duas mil pessoas.

Foram registrados 852 autos de infração — os mais recorrentes foram o não uso de itens de segurança, como cinto e capacete, além de ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.

Mais de 1.400 testes de bafômetros foram realizados pela PRF. Ao todo, 16 motoristas foram flagrados dirigindo sob certo grau de embriaguez — três foram presos.

Em relação à violência nas estradas, 17 acidentes nas rodovias federais que cortam o Ceará foram registrados durante o feriado prolongado, com 12 pessoas feridas. Nenhuma morte foi registrada.



Sobre o assunto Dia do Trabalhador: Caminhada Mariana reúne multidão de católicos no Crato

Lula confirma benefícios e aumento do salário mínimo durante evento do Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador pelo mundo

Tags