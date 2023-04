Cursinho Acelere no ENEM está com inscrições abertas no Ceará; matrículas são gratuitas

O projeto já atendeu a mais de um milhão de estudantes de todo o Brasil, sendo agraciado pela Brazil Conference Harvard & MIT como um dos melhores programas do tipo já formulados no país

O Acelere no ENEM, um dos maiores cursinhos preparatórios para vestibular no Brasil, abriu inscrições gratuitas no Ceará, com 5 mil vagas. Os estudantes cadastrados têm à disposição aulas online e diferentes ferramentas de aprendizado, como monitorias interativas, simulados e acompanhamento pedagógico.

Estudantes que passaram pelo Acelere no ENEM já foram aprovados em 1º lugar em cursos como Engenharia de Software, Engenharia de Produção, Publicidade e Propaganda — todos em universidades federais.

Apenas em 2020, ano de seu estabelecimento, o projeto teve 84 mil inscritos em Pernambuco — estado natal de seu fundador, Rhayann Vasconcelos.

“Unimos on-line e offline, desktop e celular, vídeos e exercícios, entregando tudo que o aluno precisa, do jeito que ele mais gosta e em todas as etapas do seu estudo até a aprovação. Estamos abrindo as inscrições e a expectativa para 2023 é de que mais 500 mil alunos ingressem no ecossistema do Acelere no ENEM”, explicou Rhayann em comunicado.

Com o sucesso inicial, o programa se expandiu por todo o Brasil e já atendeu a mais de um milhão de estudantes. O Acelere no ENEM foi reconhecido pela Brazil Conference Harvard & MIT como uma da



