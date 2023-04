Operação Dia do Trabalho: forças de segurança cearenses atuam em ações preventivas

Durante este fim de semana e o feriado do Dia do Trabalho, na próxima segunda-feira, 1º, as forças policiais atuarão de forma redobrada para garantir o ir e vir seguro nas rodovias federais e estaduais. Com operação especial, o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia ainda nesta sexta-feira, 28, a fiscalização em 28 pontos fixos no Ceará.

Ações da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), serão utilizados 99 veículos, entre viaturas e motocicletas, e 14 guinchos, os policiais militares atuarão na prevenção de acidentes e na preservação da ordem pública. Um efetivo de 395 policiais militares do batalhão especializado estarão realizando ações baseadas nas diretrizes operacionais do BPRE da PMCE.

A fiscalização se estende até as 18 horas de segunda-feira, 1º, para controlar o fluxo de veículos nas rodovias estaduais, no fim do feriado prolongado.

Ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Além do BPRE, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta sexta-feira, 28, a operação Dia do Trabalho 2023 em rodovias federais do Ceará. Objetivo é reforçar a segurança nos trechos de maior risco durante quatro dias, com finalização às 23h59min do dia 1º de maio.



Conforme a PRF, os trechos priorizados serão aqueles com o maior fluxo de veículos, como a BR-116, BR-222, BR-020 e a BR-304.



Os agentes realizarão ações para diminuir acidentes, focando em infrações como ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, falta de uso de equipamentos de segurança, como capacete ou cinto de segurança, e embriaguez ao volante.



O órgão também busca promover ações preventivas de conscientização sobre o respeito às normas de trânsito, além de reforçar o combate ao crime nos locais.



O último feriado prolongado foi o de Tiradentes, no último dia 21, em que o órgão também promoveu uma operação. Em balanço divulgado sobre a ação no Ceará, foram registrados 15 acidentes, com dez pessoas feridas e quatro mortos.



Também foram registradas 1.104 autuações por infrações de trânsito, entre elas 886 autuações por excesso de velocidade e 186 por ultrapassagem proibida.



O órgão explicou que, mesmo após o recente feriadão e o Dia do Trabalho dificilmente ser um feriado prolongado, há uma maior fiscalização de irregularidades no trânsito.



Feriado do Dia do Trabalho: restrições no tráfego



Com o objetivo de garantir a segurança no trânsito durante o feriado do Dia do Trabalho, a operação também contará com a restrição de tráfego para veículos com mais de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento e/ou 57 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado).



Na sexta-feira, 28, das 16 às 22 horas, no sábado, 29, das 6 às 12 horas, e na segunda-feira, 1º, das 16 às 22 horas, os veículos com as especificações mencionadas não poderão trafegar nos seguintes trechos:



BR-116: Km 54 (Pacajus) a Km 440 (Barro);

BR-222: Km 11 (Caucaia/Anel Viário) a Km 320 (Tianguá);

BR-020: Km 290 (Canindé) a Km 406 (Maracanaú/Anel Viário).



Feriado do Dia do Trabalho: dicas para os motoristas



A PRF indica aos motoristas fazer revisão no veículo, verificando todos os pneus, os limpadores de para-brisa e os itens de iluminação e sinalização, além de procurar informações sobre as condições climáticas do lugar de destino.



O condutor também deve manter atenção no tráfego, observando as placas que apontam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem.



É necessário fazer o uso adequado do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças, como bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação.



Com a possibilidade de chuvas, o órgão aponta a importância de manter sempre os faróis ligados, aumentar a distância em relação ao veículo da frente, reduzir a velocidade e evitar ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento, pois isso pode confundir os motoristas e causar um acidente.



A PRF também informa que, caso a precipitação seja muito forte, é necessário procurar um lugar seguro para estacionar o veículo. (Colaborou Taynara Lima/Especial para O POVO)

