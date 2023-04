Ministério da Saúde reitera segurança da vacina Astrazeneca após polêmica

O Ministério da Saúde reforçou que continua recomendando a vacina Astrazeneca como maneira eficaz e segura de proteção contra o coronavírus. O órgão se pronunciou após uma nota técnica de dezembro de 2022 vir à tona. O documento deixava de recomendar o imunizante para pessoas com menos de 40 anos após uma pesquisa relacionar a vacina com casos de trombose.

De acordo com o ministério, as estratégias de vacinação e os imunizantes indicados para cada público mudam conforme o “avanço tecnológico do setor e novas evidências científicas sobre o tema”. A pasta afirma que a Astrazeneca é indicada para pessoas a partir de 40 anos, seguindo as evidências científicas mais recentes.

Na pesquisa mencionada na nota técnica de dezembro, foram computados 98 casos de suspeita de trombose relacionados às vacinas de vetor viral. A maioria delas foi atribuída à Astrazeneca. A incidência de 0,02 casos por 100 mil aplicações, no entanto, é considerada raríssima por especialistas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também se pronunciou afirmando que todas as vacinas aprovadas estão válidas. “Os benefícios protetores da vacinação superam em muito os riscos potenciais”, disse a nota. O órgão completou reiterando que é “perfeitamente normal” que algumas vacinas da primeira geração sejam substituídas.

