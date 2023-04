Grupo de Trabalho do Ministério Público discute protocolo de atendimento sobre violência escolar

O grupo de trabalho do Ministério Público do Ceará (MPCE) instituído para organizar ações preventivas com foco na segurança escolar se reuniu pela primeira vez nesta segunda-feira, 17. Objetivo era discutir a minuta de um documento interdisciplinar com orientações aos promotores de Justiça sobre a atuação recomendada diante de eventuais incidentes nas escolas públicas e privadas do Estado.

No encontro, o colegiado deliberou as primeiras atividades de instrução para a prevenção e repressão da violência nas unidades de ensino. "Nesse documento foram condensadas orientações de atuação preventiva e repressiva, a serem implementadas a curto prazo, e que tem como objetivo evitar atuações divergentes e ineficazes pelos membros do Ministério Público”, explica a coordenadora do grupo de trabalho, a promotora Juliana Mota.

O documento, que tem previsão de ser concluído em breve, será distribuído a todas as Promotorias de Justiça do Ceará. A comissão para elaborar a cartilha foi instituída na última sexta-feira, 14, por determinação do procurador-geral de Justiça, Manoel Pinheiro, dois dias após o ataque a uma escola municipal de Farias Brito, na região do Cariri, em que duas crianças de nove anos foram atacadas com uma machadinha por um colega de turma, um adolescente de 14 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde o atentado, o MPCE orienta que a população redobre a atenção sobre casos de ameaças ou atos de violência em unidades de ensino. Havendo suspeita ou confirmação de ataques, o órgão pede que as pessoas evitem disseminar conteúdos não verificados, direcionando as informações recebidas ao serviço de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado pelo telefone/whatsapp (85) 3101-0181 ou por meio do site escola segura.

Sobre o assunto Criança ferida em ataque a escola no Ceará respira sem ventilação mecânica

Polícia cumpre mandados contra suspeitos de tentar ataque a bomba em Brasília

Aluna ferida em ataque a escola do Interior recebe alta médica

Funcionário relata desespero em escola no Ceará após ataque

Tags