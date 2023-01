Jovem de 18 anos é morta a tiros em imóvel no município de Alto Santo

Suzienne Eduarda Amorim, de 18 anos, foi morta a tiros na noite do domingo, 8. O crime aconteceu no Distrito de Castanhão, município de Alto Santo, interior do Ceará. A jovem é a oitava mulher morta neste ano.

A vítima estava dentro de um imóvel na região quando foi morta. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, um procedimento policial foi instaurado pela Delegacia Regional de Russas e transferido para a Delegacia Municipal de Alto Santo, que segue responsável pelas investigações. Até o momento não há presos.

No dia 5 de janeiro, Maria Nilma Lopes da Silva, de 55 anos, foi morta em Limoeiro do Norte, no Baixo Jaguaribe. No dia 4 de janeiro, Maria Zilda Rodrigues da Silva, foi esfaqueada dentro da própria casa, na zona rural de São João de Jaguaribe. O companheiro dela foi preso e autuado por feminicídio.

No dia 4 de janeiro, uma mulher identificada como Patrícia Costa, foi morta na localidade de Campo dos Velhos, em Sobral. No dia 3 de janeiro, Daniele Pereira de Oliveira, de 24 anos, que estava desaparecida desde o dia 31 de dezembro, foi encontrada enterrada na localidade de Chapada dos Paulinos, Novo Oriente. A vítima saiu de casa para se encontrar com um ex-namorado e havia desaparecido.

No dia 2 de janeiro Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, que desapareceu em 31 de dezembro, foi encontrada morta. Câmeras de segurança identificaram que ela foi levada do trabalho por homens armados. Dois suspeitos foram presos, entre eles, um vizinho da jovem.

No dia 1º de janeiro foram encontradas mortas duas irmãs de 16 e 24 anos no município de Paracuru.

