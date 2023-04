Operação TBT: 14 pessoas são presas suspeitas de envolvimento em crimes ocorridos no Cariri

Com mandados de prisão emitidos pelo Poder Judiciário, após levantamentos do Núcleo de Inteligência Avançada (NAI), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional do Crato, deflagrou a “Operação TBT”, nessa quinta-feira, 13. A ofensiva busca localizar e capturar pessoas investigadas por homicídios, roubos, tráfico de drogas e furtos na região do Cariri. Na ocasião, 14 pessoas foram capturadas.

No Ceará, os mandados foram cumpridos nas cidades de Crato (6), Juazeiro do Norte (4) e Missão Velha (1). Ainda durante a operação, outros mandados foram cumpridos nas cidades de Porta da Folha (1), em Sergipe, Franco da Rocha e Hortolândia, em São Paulo (2).

Em entrevista ao repórter Guilherme Carvalho, da Rádio CBN Cariri, o delegado regional Luiz Eduardo da Costa explica que o objetivo da operação é cumprir os mandados de prisão contra indivíduos foragidos da Justiça pelos mais variados crimes.

“A operação foi realizada pela Delegacia Regional do Crato após levantamentos do NAI de Juazeiro do Norte e contou com total apoio do departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, que fomentou essa ideia e veio realmente a ter sucesso”, afirma.

Para a ação, o delegado conta que foram disponibilizados mais de 60 policiais. “Fechamos aí com 14 indivíduos presos e que agora se encontram à disposição da Justiça para que respondam pelos crimes ou deem continuidade ao cumprimento das penas”, conclui Luiz Eduardo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que ao longo do dia, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional do Crato e, em seguida, foram colocados à disposição da Justiça. As diligências continuam, com foco em prender os demais alvos desta operação policial.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional do Crato: (88) 3102-1285



