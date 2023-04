Membros de suposta milícia com atuação no Nordeste estariam envolvidos em 36 homicídios

Dois policiais militares cearenses estão entre os presos na operação Metástase, deflagrada pela Polícia Federal nessa quarta-feira, 12, com objetivo de combater suposta milícia que teria como base o Sertão Pernambucano. Os suspeitos de integrar a milícia teriam envolvimento em 36 homicídios nos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, ocorridos entre os anos de 2014 e 2022.



Os PMs cearenses presos são os soldados Fellipe Henrique da Silva Santos e José Horlandio Dantas Moreira. Contra este último não foi expedido mandado de prisão, mas ele foi preso em flagrante, durante o cumprimento das ordens judiciais, por crime do sistema nacional de armas"Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa"



Conforme divulgado pela PF, a associação criminosa miliciana tinha “características típicas de grupo de extermínio” e era integrada por policiais militares e civis dos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará. Além da associação para constituição de milícia privada e homicídio, outros crimes atribuídos ao grupo são: agiotagem, extorsão, segurança privada ilegal e exploração de jogos de azar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme a decisão da Vara Criminal da Comarca de Salgueiro, em Pernambuco, que autorizou a operação, a investigação aponta que o “epicentro” da ação do grupo era o município pernambucano de Salgueiro, mas também havia atuação em outras cidades, inclusive no Ceará.



Entre os crimes supostamente praticados pelo grupo está um homicídio ocorrido em 22 de janeiro de 2022 no Crato (Cariri Cearense). A vítima, José Natanael de Lima, de 23 anos, foi morta a tiros por dois homens não identificados, que trafegavam em uma motocicleta de cor escura. O crime ocorreu na rua Raimundo Norões Milfont, no bairro Vila Alta, e, até hoje, os assassinos não foram identificados.



O soldado da PM cearense Fellipe Henrique da Silva Santos já havia sido preso em 2021 acusado de matar Murilo Robério de Souza em Serra Talhada (PE). Conforme denúncia do Ministério Público, "brigas pretéritas entre familiares dos envolvidos" motivaram o crime. A defesa do PM negou a autoria, apontando não haver provas contra o soldado.



Presidente da Câmara de Parnamirim foi preso

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares como sequestro de bens. Dez dos alvos eram policiais. Entre os presos está o presidente da Câmara Municipal de Parnamirim (PE), o policial civil Aurélio França (PSB).



A decisão judicial cita que ele tem envolvimento no homicídio que vitimou Josinaldo Braz, crime ocorrido em 11 de dezembro de 2021 em Salgueiro. À época do crime, veículos de imprensa do município afirmaram que Josinaldo era suspeito de envolvimento no homicídio de um sargento da PM. Aurélio França teve o mandato suspenso por 30 dias, período que pode ser, posteriormente, estendido.



“De acordo com o apurado até a presente data, há fortes elementos que apontam os representados como os mais perigosos dos componentes da milícia, com atuação na linha de frente, realizando a execução material dos crimes, o que revela a alta periculosidade de restarem soltos durante a fase externa da investigação”, afirma a decisão da Vara Criminal de Salgueiro, que acrescenta que, possivelmente, existam outras pessoas envolvidas.



Tiveram a prisão temporária decretada: Ewerton Pablo de Souza; Aurélio França Vieira; Jocéllio Alves Vasconcelos; Luciano José Novaes Bezerra; Ailton Bartolomeu do Nascimento; Fellipe Henrique da Silva Santos; Josias Manoel da Silva Junior; Daniel José de Sá; Ranilson Rosendo da Silva; Hidelbrando Vidal Júnior; Lucas Neryvan Gonçalves de Moura Novais; Fernando Luiz Vidal; Carlos Antonio Fernandes da Silva; Erivonaldo Antonio da Silva Magalhães; Claudemício Cícero da Silva Júnior; Paulo de Souza Demétrio; Janio Antonio da Silva; Carlos Daniel Alves Bezerra; e Romualdo Borgenes Noronha Neto da Silva.



Sobre o assunto Operação da PF contra grupo de extermínio é deflagrada no Ceará, Paraíba e Pernambuco

PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro e tráfico transnacional de drogas no CE

Polícia prende homem condenado por ataques que ocorreram no CE em 2019

Tags