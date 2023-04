Operação da PF contra grupo de extermínio é deflagrada no Ceará, Paraíba e Pernambuco

No Ceará, os mandados foram cumpridos em Brejo Santo, Crato e Porteiras

A operação Metástase, da Polícia Federal (PF), com o objetivo de desarticular uma associação criminosa com características de grupos de extermínio, formada por policiais militares e civis, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 12. Os policiais são dos estados de Pernambuco, Paraíba e Ceará, que estavam atuando na região de Pernambuco, em específico nos municípios de Salgueiro, Serra Talhada e Parnamirim. As informações são da PF.

No Ceará, os mandados foram cumpridos em Brejo Santo, Crato e Porteiras. Também foram cumpridos mandados em Pernambuco. Entre os alvos, pelo menos 11, possuem certificado de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC).

São cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 17 de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares como sequestro de bens dos principais investigados. Entre os alvos está um político da Câmara Municipal de Parnamirim (PE).

Conforme a PF, os crimes investigados são associação para constituição de milícia privada, homicídio, agiotagem, extorsão, segurança privada ilegal e jogos de azar, cujas penas ultrapassam os 40 anos de reclusão.

Todos os presos passarão por audiência de custódia e posteriormente serão encaminhados para o Centro de Reeducação da Polícia Militar de Pernambuco (CREED) e o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

O nome da operação, Metástase, faz referência a capacidade de espalhamento do câncer por outros órgãos do organismo humano.

