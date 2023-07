Semana Santa: acidente de carro em Itapipoca deixa vítima presa às ferragens

Apesar do choque, a vitíma não teve ferimentos graves. O resgate foi realizado com o auxílio de um aparelho desencarcerador

Um acidente de trânsito com vítima presa às ferragens foi registrado pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira, 7, em Itapipoca, a 147,4 km de Fortaleza.

Segundo nota, os agentes da 5ª Companhia do 3º Batalhão chegaram ao local para atender a ocorrência de um veículo Prisma, cor prata, que teria colidido com um poste de energia elétrica.

A vítima, que estava presa às ferragens no banco do passageiro, saiu com o auxílio de um aparelho desencarcerador. Ela estava sem ferimentos graves e foi levada consciente -para uma unidade de atendimento médico.

Além do Corpo de Bombeiros, desde o início do feriado, órgãos como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Federal e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) realizam operações especiais para o auxílio de ocorrências na Semana Santa até o domingo de Páscoa, dia 9.