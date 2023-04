Chuvas: oito trechos de rodovias foram liberados no Ceará; um segue bloqueado

Oito trechos de estradas no Ceará que estavam bloqueados em decorrência das chuvas dos últimos dias foram liberados após intervenções de equipes da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Três trechos seguem parcialmente bloqueados e apenas um trecho, na CE-384, segue com interdição total: o que liga o município Mauriti (Região do Cariri) ao estado da Paraíba, segue totalmente interditado nos dois sentidos. Naquele ponto, dois veículos chegaram a despencar na cratera que se abriu na rodovia, no dia 27 de março último. Duas crianças estavam em um dos carros, mas ninguém saiu ferido com gravidade.

Veja os trechos

Interdição total

CE-384, estrada que liga Conceição, no Sertão da Paraíba, ao município de Mauriti, no Ceará.

Liberados

Litoral Oeste/Vale do Curu

CE-243, de Uruburetama à Itapajé;

CE-168, de Itapipoca a Itapajé;

CE-240, em Miraíma, a 2 km da sede de Itapipoca;

Região da Ibiapaba

CE-311, de Viçosa do Ceará à Santa Terezinha. A SOP orienta que este trecho seja evitado em dias de chuva intensa.

Maciço de Baturité

CE-464, no distrito de Vazantes, em Aracoiaba;

Sertão Central

CE-168, de Boa Viagem a Pedra Branca;

CE-166, entre Senador Pompeu e Piquet Carneiro;

Cariri

CE-393, em Rosário, distrito de Milagres;

Parcialmente Bloqueados

Região de Crateús

CE-265, no trecho da Serra da Poranga;

Região da Ibiapaba

CE-321, de São Benedito à localidade de Lapa;

Região do Cariri

CE-166, que liga Santana do Cariri à Nova Olinda

A Superintendência pede que os condutores tenham bastante atenção ao trafegarem pelas rodovias, respeitando sempre a sinalização.

Situação dos Municípios

Dezenove municípios do Ceará decretaram situação de emergência em virtude dos estragos causados pelas chuvas. Dentre eles, estão Aratuba, Deputado Irapuan Pinheiro, Piquet Carneiro, Tabuleiro do Norte e São Benedito. Milhã é o único município a decretar situação de calamidade.

Ao todo, 2.951 pessoas foram desalojadas ou estão desabrigadas, 29 pessoas ficaram feridas e sete morreram por conta das tragédias causadas pelas fortes precipitações no Estado.



