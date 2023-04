Foragido da Justiça no RN é preso na praia da Taíba, no Ceará

O trabalho foi uma força-tarefa da Segurança Pública do Ceará e do Rio Grande do Norte, que vive crise após ataques

Um indivíduo foragido da Justiça do Rio Grande do Norte (RN) foi preso na tarde deste sábado, 1º, na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. O homem é suspeito de integrar facção criminosa e possui mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Execução Penal do TJRN.

O homem, que não teve o nome informado, estava em um camping com a família. Segundo a Polícia Federal, a prisão foi realizada por meio da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará, formada por diferentes órgãos ligados ao Governo Federal, à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e à Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

Houve uma atividade coordenada com o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior e Força Tática do 23º Batalhão da Polícia Militar do Ceará. A ação policial foi desencadeada com foco na inteligência de segurança pública.

A Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no Ceará é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

