Árvore desaba em bairro nobre de Fortaleza na manhã deste sábado

Uma árvore de grande porte caiu entre as ruas Catão Mamede e Dr. José Lourenço, no bairro Aldeota, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 1° de abril. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 8 horas. Entre 1° de janeiro a 31 de março deste ano, o órgão já atendeu a 513 cortes de árvores na Capital e demais cidades do interior cearense. Durante o ano passado inteiro, foram 1.520 cortes.

A espécie que sofreu a queda é popularmente conhecida como Mutamba, do tipo arbórea pioneira. Em Fortaleza, estão distribuídas 13 espécies de árvores nativas: Ipê amarelo, Ipê rosa, Pau-Brasil, Flamboyant, Catingueira, Pajeú, Jucá, Aroeira Pimenteira, Tamboril, Mulungu, Paineira com espinhos, a Mutamba e Jenipapo.

Segundo a CBMCE, na ocorrência deste fim de semana, não houve feridos ou veículos atingidos.

Conforme estatísticas do Corpo de Bombeiros, na quadra chuvosa, a proporção de casos de tombamentos de árvores se torna até quatro vezes maior.

As equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) e Corpo de Bombeiros atuam no recolhimento dos galhos.

Os agentes de trânsito da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloquearam o cruzamento por volta das 7 horas e orientam que os condutores a desviarem por vias adjacentes.

