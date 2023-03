Cratera se abre em asfalto da CE-240 após sangramento de barragens

Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) afirma que a recuperação da estrada deve se estender "pelos próximos dias". Buraco se abriu na rodovia entre Itapipoca e Miraíma

Uma cratera foi aberta no asfalto da CE-240, que liga Miraíma e Itapipoca, cidades da região Norte do Ceará. O dano ocorreu devido ao sangramento de barragens particulares presentes na região.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), uma equipe técnica trabalha no local.

A pasta informa que o trecho está devidamente sinalizado e os condutores estão sendo orientados a buscar vias alternativas. “Os trabalhos de recuperação da estrada devem se estender pelos próximos dias”, diz a nota.

Cratera se abre na CE-240: veja rotas alternativas

Para quem está em Itapipoca e deseja seguir caminho para Miraíma, a sugestão da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) é seguir pela CE-240 até o entroncamento da CE-173 (que passa nas localidades de Brotas e Missi) e pela BR- 222 até voltar à CE-240.

Para quem está em Miraíma, a SOP orienta seguir em direção a Sobral, pela BR-222, pegando a CE-173 e a CE-240 até Itapipoca.

A SOP não recomenda o trecho da CE-176 que liga as duas cidades, pois a rota também registra pontos em erosão. Outra alternativa de deslocamento sugerida é por vias federal e estadual dos municípios de Amontada, Morrinhos e Santana do Acaraú.

Desvio orientado pela SOP como alternativa ao trecho da CE-240 que liga Itapipoca a Miraíma (Foto: SOP/Divulgação)



A população pode relatar problemas em rodovias cearenses pelo WhatsApp (85) 98404 9800. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros/Defesa Civil pelo 193.



