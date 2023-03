MG: casal é preso suspeito de queimar órgão genital de adolescente com brasa

Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 27, foram presos na noite da última sexta-feira, 17, suspeitos de queimarem o pênis de um adolescente, de 17 anos, na cidade de Guidoval, no interior de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, além de ser torturado, o jovem também era mantido em cárcere privado para que “ninguém soubesse dos fatos”.

Segundo a rádio Itatiaia, o adolescente e a mulher suspeita de ter participado do crime mantinham um relacionamento amoroso, e ela, que já tinha outros quatro filhos, estaria grávida do jovem.

Em agosto do ano passado, o outro suspeito, que é pai de uma das crianças, teria voltado a morar com a mulher e o adolescente para dividirem as despesas. Foi nesse momento que as torturas teriam se agravado, segundo informações do portal G1 - Zona da Mata.

“Nos deparamos com um caso gravíssimo de tortura, expondo um adolescente a uma extrema vulnerabilidade, provocando intensa dor e colocando em risco a perda do membro e da função de reprodução", disse o delegado Douglas Mota, responsável pelas investigações, ao UOL.

As motivações da tortura que resultou na queima do órgão genital do rapaz não foram divulgados. Porém, de acordo com a UOl, a mulher teria pedido para que o homem segurasse o adolescente para que ela pudesse amputar o pênis do rapaz.

O casal, no entanto, preferiu queimar o adolescente com a brasa por conta da dificuldade de cortar e da rejeição ao sangue.

A vítima está sob cuidados médicos, e o casal se encontra à disposição da justiça. As investigações estão em andamento.



