Armas artesanais são encontradas em parede falsa em presídio no Ceará

Presidente do Conselho Penitenciário do Ceará (Copen) diz que vídeo pode ser antigo. SAP afirma que armas foram encontradas durante reforma

Circula nas redes sociais um vídeo de policiais penais encontrando armas artesanais (chamas de “cossocos”) em uma parede falsa dentro de uma cela, na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No vídeo, é possível ver uma pessoa descascando partes da parede falsa e retirando objetos de ferro, que são utilizados como armas dentro do presídio. A presidente do Conselho Penitenciário do Ceará (Copen), advogada Ruth Leite Vieira, aponta que o vídeo pode ser antigo e que “as armas artesanais, chamadas de cossocos, são algo corriqueiro nos presídios”.

Ela ainda comenta que não tem informações sobre a possibilidade de que essa prática de “guardar” as armas estaria acontecendo nos presídios ou se, realmente, não estaria mais ocorrendo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou que "a descoberta dos objetos ocorreu durante o trabalho de reforma da Ala "E", da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), que está desativada para total restauração da sua estrutura física". Segundo a Pasta, a unidade passa pela primeira grande reforma desde que foi construída, no ano de 2009.

Sobre o assunto Fuga em massa: 11 presos fogem de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza

Filha de ex-chefe do tráfico é presa com 3 quilos de crack no Ceará

Tags