Morte de secretário de Potengi: Polícia cumpre mandados relacionados à investigação

A operação aconteceu em Araripe, Potengi, Crato e Juazeiro do Norte

Foram cumpridos no Ceará, nessa quarta-feira, 10, mandados judiciais relacionados à investigação da morte do secretário de Defesa Civil de Potengi, município a 496, 1 km de Fortaleza. Os oito mandados judiciais são referentes a investigações de casos distintos, sendo um do homicídio e outro de um roubo a um posto de combustível. Mário Gonçalves de Lima Filho, de 58 anos, foi assassinado a tiros em setembro de 2022, na própria cidade onde atuava.

A operação para cumprimento dos mandados aconteceu em Araripe, Potengi, Crato e Juazeiro do Norte.

Conforme o delegado Pedro Viana, que atua como diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul, este é o resultado da primeira fase das investigações do homicídio que vitimou o secretário.

Mário Gonçalves era conhecido como Maurinho. Na ocasião do crime, ele estava em um carro quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo contra ele.

Já o roubo a um posto, localizado em Araripe, aconteceu em maio de 2022.

O titular da Delegacia Municipal de Araripe, Jonnas Lopes, apontou que o material coletado servirá para novas diligências. Entre o material, foram apreendidos aparelhos celulares.

