Mais de 1.500 recrutas passam a integrar o Exército Brasileiro no Ceará

O Exército Brasileiro recebeu, neste 1º de março, cerca de 300 mil jovens que foram recrutados para o serviço militar obrigatório. Em Fortaleza, a cerimônia de incorporação, realizada no 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), contou com 196 recrutas. Ao todo, 1.588 foram incorporados no Ceará.

No 23º BC, a celebração durou cerca de uma hora e foi marcada pela emoção dos familiares que acompanhavam os ritos de integração. Inicialmente, os recrutas adentraram o Batalhão pelo portão principal, com roupas civis, onde, em marcha, se dirigiram ao pátio do local.

Após a iniciação do processo, a cerimônia foi interrompida por dez minutos para que os recrutas pudessem, por fim, vestir a farda do Exército brasileiro. A retomada dos jovens, já trajados com o uniforme, foi um dos momentos de maior emoção para os familiares presentes.

Em voz baixa, e agarrada a uma medalha que levava no pescoço, a dona de casa Lucimar Camelo, 58, fazia uma oração pelo neto Juan Enderson, 18, que faz parte da nova turma de recrutas. Ela conta que o momento vivido na manhã desta quarta-feira, 1º, foi aguardado durante muitos anos.

"Vejo o sonho dele ser realizado, e o meu também. Ele sempre quis viver isso. Já tenho um filho na Marinha e hoje eu vivo a mesma emoção", conta a dona de casa. A todo momento, as dificuldades do ano inicial de integração eram destacadas pelos superiores dos recrutas que discursavam. Lucimar diz conhecer as dificuldades do processo e entrega a Deus o futuro do neto.

"Que Deus dê muita força a ele e que possa iluminar o caminho dele, porque isso aqui é o sonho dele. Sei de todas as dificuldades do primeiro ano, já passei por isso com meu filho".

Sobre as dificuldades enfrentadas na carreira militar, o general de Divisão André Allão, comandante da 10ª Região Militar (10ª RM), que abrange os estados do Ceará e do Piauí, destaca que o Exército irá preparar os jovens para as mais diversas situações.

"Eles serão preparados para tudo, do apoio humanitário à defesa da pátria. Aqui acaba funcionando como um primeiro emprego para muitos deles. Esse primeiro ano é um teste, não diferente de outras profissões", destaca Allão. O general também passou uma palavra de segurança a todos os familiares.

"Os filhos serão bem tratados, mas também serão exigidos. Irão marchar nesse sol, mas serão respeitados com sua dignidade humana. Já foi tempo em que existia uma ideia de pessoas mais fortes pela dureza, mas isso é uma coisa que a gente condena", afirma o general.

Todos os novos recrutas integrados ao 23º BC foram selecionados de forma voluntária, o que facilita o processo, na avaliação de Allão. Trabalhos de mecânica, logística e na esfera administrativa são algumas das funções desempenhadas pelos jovens, além de ações voltadas à área da saúde.

Com a voz embargada e olhos marejados, a assistente social Maria José, 52, acompanhou toda a cerimônia de integração do sobrinho, Bruno Sotero, 18. Ela diz que o jovem enfrentou uma resistência inicial dentro da família, mas que hoje recebe um apoio incondicional.

"Criamos ele desde criança, a minha mãe não queria de jeito nenhum, mas ele sempre sonhou e estudou a vida toda pensando nisso. Hoje, a família inteira apoia o sonho dele. Estamos todos em um choro só, de tanta emoção".

Já a partir do primeiro dia do mês de março, os novos soldados passam por uma preparação em tempo integral, com duração de cinco semanas. Inicialmente, haverá uma preparação para que atuem como combatentes básicos. Em um segundo momento, os trabalhos são voltados à qualificação de funções mais específicas, como motoristas, cozinheiros e atiradores de peças de morteiro.

Ainda durante o primeiro ano, o Exército oferece projetos que visam propagar informações voltadas ao mercado de trabalho fora da instituição, para atender aos jovens que não desejem seguir carreira militar após o ano obrigatório de serviço.

Números de recrutas no Ceará nos últimos anos:

2023: 1.588

2022: 1302

2021: 1320

2020: 1293

2019: 1302

