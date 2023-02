Ceará registra aumento de mortes e de divórcios entre 2020 e 2021

No segundo ano da pandemia de Covid-19, o Ceará teve 70,5 mil registros de óbitos. Foram 5,1 mil mortes (7,8%) a mais do que em 2020, com a maior parte dos casos entre mulheres e com destaque à faixa etária de 70 a 74 anos. Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas nesta quinta-feira, 16, pelo IBGE. No Brasil, o número de óbitos em 2021 aumentou 18%: totalizando 1,8 milhão de mortes, 273 mil a mais.

“A pandemia de Covid-19 mexeu muito com a parte demográfica do país. Quando a demografia faz seus estudos, desenvolve projeções baseadas em um cenário mais ou menos estável. Mas o número de nascimentos ficou muito abaixo do que a própria projeção do IBGE indica e o número de óbitos, muito acima”, observa a gerente da pesquisa, Klívia Brayner.

Além do cenário sobre óbitos e de nascimentos (cresceram 1,4% de aumento); as estatísticas contemplam ainda o número de divórcios (destaque para o crescimento de 42,9% em relação a 2020, totalizando 12.254); e ainda o total de casamentos, com alta de 11,5%, sendo 372 deles entre pessoas do mesmo sexo, exibindo crescimento de 48%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gerente da pesquisa destaca as dificuldades que o IBGE vem enfrentado na coleta dessas informações. “Rotineiramente, o IBGE encontra dificuldades para obtenção dos dados de divórcios, que são contornadas com o diálogo entre as Superintendências Estaduais e a Corregedoria Geral da Justiça dos Estados. Com a informatização das Comarcas e a suspensão do atendimento presencial na pandemia, os problemas aumentaram, com o acesso aos sistemas ficando ainda mais difícil”, explica Klívia.

NÚMEROS DO CEARÁ

Registros de óbitos

2020-2021

70,5 mil em 2021

Aumento anual de 7,8%

5,1 mil mortes a mais do que em 2020

Óbitos de mulheres: crescimento de 10,5%

Óbitos de homens: crescimento de 5,8%

Faixa etária com mais óbitos foi maiores de 65 anos em 2021

Faixa etária entre 70-74 anos representou 10,3% de todos os óbitos em 2021

Faixa etária abaixo de 20 anos apresentou redução, tendência verificada desde 2017

66,3% das mortes aconteceram no hospital em 2021

26,7% das mortes ocorreram em domicílios em 2021

2,4% constam como "outro local ou ocorrência ou sem declaração" em 2021

89% das mortes foram por causas naturais em 2021

Registros de casamentos

2020-2021

Foram 33.607 casamentos em 2021

11,5% a mais do que em 2020

A série histórica registrava cinco anos de queda

Casamentos com pessoas do mesmo sexo

372 casamentos em 2021

Alta de 48%

Cônjuges femininos representam 67,2% dos casamentos civis

Registros de Divórcios

2020-2021

12.254 divórcios concedidos em 2021

42,9% a mais do que em 2020

Aumento significativo de divórcios judiciais entre casais com filhos menores de idade com guarda compartilhada

Tags