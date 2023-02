Operação Carnaval 2023: PRF inicia ações nesta sexta-feira no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará o pontapé inicial à Operação Carnaval no Ceará nesta sexta-feira, 17. A principal finalidade da medida é coibir, no Brasil inteiro, condutas perigosas e diminuir a acidentalidade nas rodovias até o dia 22 de fevereiro, data referente ao encerramento da festividade.

Após dois anos sem Carnaval por conta da pandemia da Covid-19, o Estado deve receber cerca de 133 mil turistas durante o feriado, sendo 18,8% viajantes a mais quando comparado ao mesmo período do ano anterior, aponta estimativa divulgada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) nessa terça-feira, 14.

Werisleyk Queiroz da Silva, policial rodoviário federal, revelou, em coletiva de imprensa nessa quinta-feira, 16, que a Operação Carnaval está integrada a uma outra ação, chamada 'Rodovida', que está em exercício desde as últimas celebrações de 2022 e terminará no Carnaval deste ano.



Segundo o agente, a Rodovida vem atuando com maestria no combate à criminalidade e na diminuição de acidentes graves, e, por isso, ganhou abrangência nacional. Graças ao trabalho em conjunto, foi possível analisar que as BRs 020, 222 e 116 são os pontos mais críticos de acidentes. “Por isso, será reforçada a fiscalização nestes espaços durante a celebração”, assegurou Werisleyk.

A atuação da PRF será dividida tanto em pontos fixos, popularmente conhecidos por blitz, como abordagens dinâmicas.

Em função do aumento do fluxo rodoviário, haverá restrição de altura (4,40 m), largura (2,60 m), comprimento (19,80 m) e peso (57 toneladas) para o tráfego dos Veículos de Carga (CVC), Transporte de Veículos (CTV) e Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), nas BRs 116, 222, 020, 122, 304, 402, 226 e 230, que cruzam o Ceará.

Dados anteriores da PRF

Como forma de antecipar os casos de criminalidade durante a festa, a PRF começou, nesta semana, a “Operação Divisas”, em toda a região Nordeste. As equipes se deslocaram para estados que fazem divisa com o Ceará: Pernambuco, Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Na ação, mais de 10 pessoas tiveram armas, drogas e cargas apreendidas e foram presas em flagrante.

Segundo o levantamento da Polícia, os casos de mortes (15 para 11 - 26%) e acidentes graves (35 para 29 - 17%) tiveram redução significativa no Ceará em relação a janeiro de 2022 e 2023.



Caráter educativo

Além do combate ao crime e a fiscalização de rodovias, outro componente que a Operação Carnaval preza é o caráter educativo. Com o agravamento das chuvas e a chegada de viajantes ao Ceará, a PRF reforça quais são os cuidados antes de dar partida no automóvel e durante o trajeto:

Se perceber que a chuva se intensificou e não consegue ter visibilidade da rodovia, procure um local seguro e encoste;



Não pare em cima da rodovia;



Redobre a atenção ao dirigir sob chuva;



Se estiver chovendo, mantenha sempre os faróis ligados;



Aumente a distância do veículo à frente e diminua a velocidade durante as chuvas;



Não ligue o pisca alerta com o veículo em movimento;



Utilizar sempre o cinto de segurança;



Não utilizar o aparelho telefônico celular quando estiver conduzindo o veículo automotor;

Respeitar os limites de velocidade das rodovias;



Não realizar ultrapassagens em locais proibidos;



Motociclistas sempre devem usar capacete;



Não ingerir bebida alcoólica e conduzir o veículo automotor.

Qualquer problema, disque 191.

