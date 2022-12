Seca no Ceará: Defesa Civil reconhece situação de emergência em Caridade

A Defesa Civil Nacional decretou situação de emergência em três cidades brasileiras que foram afetadas por desastres naturais. O município cearense de Caridade, distante 101,5 km de Fortaleza, está entre elas devido ao período de seca.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira, 27. As cidades de Olindina, no estado da Bahia, e Aracruz, no Espírito Santo, receberam reconhecimento federal por conta das fortes chuvas.

As cidades que apresentarem situação de emergência ou calamidade pública com reconhecimento da Defesa Civil podem pedir recursos para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para que a população prejudicada por estes desastres possam ser atendidas.

A solicitação dos recursos é feita pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

A equipe técnica do órgão analisa as metas e os valores sugeridos. Quando aprovado, a portaria é publicada no Diário Oficial da União com valor que será liberado.

As ações realizadas consistem em socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução das áreas afetadas pelos desastres.



