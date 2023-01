UFC oferta 6.308 vagas em 111 cursos pelo Sisu em 2023

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), através do qual vai ofertar 6.308 vagas em 111 cursos de graduação. Candidatos podem concorrer às vagas por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir do dia 16 de fevereiro.

As vagas são para os dois semestres letivos de 2023 nos Campis da UFC em Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas, Itapajé e Crateús e contemplam cotas (3.158 vagas) e ampla concorrência (3.150 vagas). Candidatos podem participar da seleção, que acontece entre 16 e 24 de fevereiro, por meio da plataforma do Sisu.

Na seleção, as provas de redação, ciências da natureza, linguagens e códigos, ciências humanas e matemática têm o mesmo peso na nota final. Para aplicar as notas, é necessário que todas sejam iguais ou superiores a 0,01.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos 124 cursos da Universidade Federal do Ceará, 13 não participarão da seleção pelo Sisu, sendo 12 não presenciais. A licenciatura presencial em Letras/Libras tem seleção por edital próprio.

A UFC não vai participar da edição do Sisu no segundo semestre de 2023. Os resultados da chamada regular para preenchimento das vagas devem ser divulgados no dia 28 de fevereiro.

No Ceará, a Universidade Federal do Cariri (UFCA), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) também devem ofertar, respectivamente, 1.070, 3.383 e 596 vagas através do Sisu.

Sobre o assunto UFC oferta 6.308 vagas pelo Sisu em 2023

Defensoria Pública do Ceará abre edital para vagas de estágio

Funceme prevê chuvas intensas para o Ceará na noite desta quarta-feira

Jovem astrônoma será primeira astronauta análoga da microrregião de Ipu

Parte do Ceará amanhece sob chuvas nesta quarta-feira, 25

Tags