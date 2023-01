Defesa do consumidor no CE: Defensoria registra aumento de 89% nos atendimentos

Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública realizou mais de 3 mil atendimentos no último ano

O Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) registrou um aumento de 89% no número de atendimentos em 2022 em relação ao ano anterior. Ao todo, foram realizados 3.816 atendimentos no último ano.

Para a coordenadora do Nudecon, Amélia Rocha, o maior número de atendimentos está relacionado ao aumento das relações de consumo e ao retorno das atividades presenciais após o período de funcionamento remoto devido à pandemia do Covid-19.

O núcleo atende casos relacionados à proteção dos direitos dos consumidores, além de promover iniciativas como o Núcleo de Superendividamento, para negociação de débito de credores.

A população pode entrar em contato com a DPCE para casos de defesa do consumidor no Ceará pelo número 129 e com o Nudecon pelo email [email protected]

Os atendimentos da Defensoria voltados à defesa do consumidor são realizados mediante agendamento, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.