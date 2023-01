SP disponibiliza R$ 11 milhões para cidades atingidas pelas chuvas

O governo de São Paulo liberou R$ 11,1 milhões para 20 municípios que sofreram estragos causados pelas chuvas das últimas semanas. Os convênios com as prefeituras preveem medidas como recuperação de muros de contenção, pontes e desassoreamento de rios.

O governo recebeu solicitações para obras emergenciais das cidades de Amparo, Araraquara, Brotas, Caieiras, Cajamar, Capivari, Dois Córregos, Franco da Rocha, Indaiatuba, Jacupiranga, Juquitiba, Laranjal Paulista, Monte Mor, Morungaba, Porto Ferreira, Rafard, São Carlos, Socorro, São José do Barreiro e Santo Antônio.

Araraquara

Entre as cidades atingidas, oito já decretaram estado de emergência. Para os municípios de Capivari, Monte Mor, Porto Ferreira, Rafard e Amparo o governo estadual também ofereceu ajuda humanitária, disponibilizando colchões, cobertores, cestas básicas e itens de higiene e limpeza.

Em Araraquara, no interior do estado, seis pessoas de uma mesma família morreram após o asfalto de uma avenida ceder e o carro onde estavam cair em um córrego. A cidade recebeu no domingo (8) a visita do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

