Funceme prevê chuvas em todas as macrorregiões do Ceará neste fim de semana

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê chuvas e aumento da nebulosidade, em todas as macrorregiões do Estado, no fim de semana, devido a fenômeno meteorológico.

Além disso, choveu em pelo menos 17 municípios do Ceará, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados parciais da Fundação divulgados na manhã desta sexta-feira, 13.

Conforme as informações do meteorologista Lucas Fumagalli, a nebulosidade deve aumentar com aproximação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a área de instabilidade oriundos do Oceano Atlântico.

Esta sexta-feira, 13, é de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas no litoral de Fortaleza, Sertão Central, Inhamuns e Cariri.

Os maiores índices registrados até o momento foram em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, com 27 mm e Acopiara, Sertão Central e Inhamuns, com 25 mm. Os municípios são seguidos por Catarina (Sertão Central e Inhamuns) com 22 mm, Meruoca (Litoral Norte) com 16 mm e Ipaporanga (Ibiapaba), com 11 mm.

Fim de semana chuvoso?

A aproximação do VCAN e a área de instabilidade oriundos do Oceano Atlântico também devem aumentar a nebulosidade no decorrer do fim de semana.

Por isto, estão previstas chuvas para sábado, 14, e domingo, 15, em todas as macrorregiões do Estado do Ceará.

