30 Centros de Referência da Assistência Social recebem homenagem do Governo

A premiação de Referência Social, destinada a 30 Centros de Referência da Assistência Social (Cras), foi entregue na tarde desta quinta-feira, 29, pelo Governo do Ceará, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Foram agraciados com a honraria os locais que apresentaram os melhores desempenhos nos atendimentos e serviços ofertados às famílias, ante dados registrados a partir de 2020.

O evento foi organizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS). A titular da pasta, Onélia Santana, representou a governadora Izolda Cela.

A secretária Onélia Santana foi quem anunciou os vencedores da seleção (Foto: Divulgação/SPS)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O reconhecimento será realizado por meio de incentivo financeiro, a ser repassado ao Fundo Municipal de Assistência Social. Os recursos devem ser investidos, exclusivamente, no Cras premiado, podendo ser utilizados para despesas e custeio.

Entre os objetivos traçados pelo Pacto pelo Fortalecimento das Políticas da Assistência Social estão: fortalecer sistemas de informação da política de assistência social; estimular o trabalho social com as famílias; fomentar o acompanhamento às famílias contempladas com o Cartão Mais Infância e promover a equidade de gênero e o enfrentamento à violência doméstica e familiar.



Para calcular o Índice de Qualidade (IQ) foram considerados como indicadores primários, o Índice de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência Social – IDCras, referentes aos Censos de Sistema Único da Assistência Social (Suas) dos dois últimos anos e o percentual de atendimentos realizados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), de 0 a 14 anos, em relação ao total de atendimentos dos serviços executados nos CRAS.

Nos dias 15 e 16 de dezembro, os municípios cearenses apresentaram recurso para revisão do índice mediante Ofício assinado pelos prefeitos.

A SPS e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que trabalham juntos na análise da seleção dos equipamentos, divulgaram o resultado final do Prêmio de Incentivo à Assistência Social no dia 20 desse mês.

Sobre o assunto Censo 2022: municípios do Interior diminuem, Grande Fortaleza cresce; entenda

Dados finais do Censo 2022 devem ser divulgados em março, afirma IBGE

Sete meses após fim da quadra chuvosa, quatro açudes do CE estão com volume acima de 90%

Tags