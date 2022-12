Precatórios do Fundef: professores saberão quanto irão receber no dia 28

A Secretaria de Educação (Seduc) vai manter o cronograma previsto para o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Nesta quinta-feira, 22, a pasta vai liberar o resultado de recurso referentes ao total remuneratório anual

individual, que é a base do cálculo dos valores a serem recebidos pelo rateio.

A pasta ressalta que qualquer mudança será divulgada no site oficial. Seguindo o cronograma, no dia 28, será divulgada a lista dos beneficiários já com o valor previsto do abono. Os professores terão 24 horas para apresentar recursos questionando os valores. Na sexta-feira, 30, saí o resultado desses novos recursos, juntamente da divulgação do valor final do abono de cada beneficiário.

Conforme a pasta, com o dinheiro na conta do Governo e a conclusão do cronograma de procedimentos por parte da Seduc, o dinheiro será repassado imediatamente para a conta dos beneficiários. A governador Izolda Cela (sem partido) reforçou esse posicionamento quando comemorou a decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, de autorizar o pagamento da primeira parcela dos precatórios do Fundef aos professores da redes estadual do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Expectativa nossa é de começar imediatamente o pagamento a partir do momento em que esse recurso esteja disponível na conta do Estado", disse a governadora nesta quarta, 21, durante evento na Capital. Izolda explicou que ainda deve haver um trâmite burocrático envolvendo a Caixa Econômica Federal para que o processo seja finalizado.

O montante se refere à primeira parcela das três parcelas do pagamento dos precatórios dos professores que estiveram em exercício na rede estadual do Ceará entre agosto de 1998 e dezembro de 2006.

Segundo a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc),cerca de 50 mil profissionais do magistérios vão receber o recurso em forma de abono.



Confira o cronograma

Resultado do Recurso do total remuneratório anual individual (TRAi).

A partir das 15 horas do dia 22/12/2022

Processamento:

Do montante remuneratório anual (MRAi) a partir do somatório de todos os totais remuneratórios anuais individuais (TRAi) de todos(as) beneficiários(as), a fim de obter o montante remuneratório anual (MRAi)

Do índice multiplicador anual (IMAi) a partir da divisão do total anual dos recursos do precatório (TAPi) percebidos pelo Estado e o montante remuneratório anual (MRAi)

Do valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário

A partir das 15 horas do dia 22/12/2022 às 15 horas do dia 28/12/2022

Divulgação do valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário, respectivamente

A partir das 15 horas do dia 28/12/2022

Abertura do prazo para Recurso sobre o valor individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário, respectivamente (01 dia útil)

A partir das 15 horas do dia 28/12/2022 às 17 horas do dia 29/12/2022

Resultado do Recurso e divulgação do valor final individual anual do abono (VIAi) e do valor total do abono (VITA) de cada beneficiário.

A partir das 15 horas do dia 30/12/2022

Divulgação da lista final dos beneficiários no site da Seduc

A partir das 15 horas do dia 30/12/2022

Sobre o assunto Precatórios do Fundef: Izolda pretende "começar pagamento imediatamente" a professores

STF libera pagamento dos precatórios do Fundef a professores do Ceará

Representantes da educação pedem ao STF rapidez na liberação de precatórios do Fundef

Izolda pede à presidente do STF liberação de verbas dos precatórios do Fundef

Termina nesta quinta, 8, prazo para questionar valores de referência para abono do Fundef

Tags