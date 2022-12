Ex-secretária de campo nazista condenada a dois anos de prisão com suspensão da pena

Um tribunal da Alemanha condenou nesta terça-feira (20) a dois anos de prisão com suspensão da pena uma ex-secretária de um campo de concentração nazista, de 97 anos, acusada de cumplicidade no assassinato de mais de 10.000 pessoas.

Ao concluir um dos últimos julgamentos do Holocausto no país, o juiz Dominik Gross leu a sentença contra Irmgard Furchner, condenada por seu papel no que os promotores chamaram de "assassinato cruel e maligno" de prisioneiros no campo de Stutthof, na Polônia ocupada.

Furchner era julgada desde setembro de 2021 em um tribunal de Itzehoe, norte da Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

clp-smk/ib/mis/zm/fp

Tags