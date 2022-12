Homem de 69 é preso por dirigir embriagado e fazer gestos obscenos

O caso foi registrado na cidade de São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará, um homem foi preso por dirigir embriagado e executar manobras perigosas, na manhã dessa quarta-feira, 14. A ocorrência foi registrada no município de São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza.

Os agentes da PRF receberam a denúncia do caso por volta das 10 horas da manhã. De acordo com a população, o homem, que conduzia uma caminhonete, estava trafegando pela BR-222 em zigue-zague e gesticulando coisas obscenas para os demais motoristas que passavam pela rodovia.

A PRF percorreu o trecho e, em São Gonçalo do Amarante, no quilômetro 60 da BR 222, abordaram uma caminhonete Chevrolet S10 com identificação de Caucaia na placa. O homem de 69 anos que conduzia o veículo apresentava sinais de embriaguez.

O teste do bafômetro revelou que o índice de alcoolemia do homem era de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar liberado pelos pulmões, sendo que o nível considerado crime de trânsito segundo a lei é de 0,3 mg/l. Nesse caso, o nível de álcool do abordado é 3 vezes maior que o índice considerado crime.

Ainda na abordagem, foi constatado que o homem já tinha passagem pelo mesmo crime. Ele foi preso mais uma vez e o caso foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante.



