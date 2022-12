Trecho da av. Sargento Hermínio será bloqueado para obra de requalificação viária

Com 47% dos serviços finalizados, as obras na avenida Sargento Hermínio continuam em execução. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, para o avanço nos trabalhos, será preciso o bloqueio parcial da via, entre as ruas Gilberto Câmara e Raquel Holanda. A intervenção, que tem como objetivo a duplicação e a requalificação viária, terá início nesta quinta-feira, 15, e deve ser realizada dentro dos próximos 210 dias.



A instalação teve início em novembro de 2003. A etapa que antecede a atual começou em 2020 e tem previsão de entrega para o primeiro semestre de 2023. Orçadas em cerca de R$ 25 milhões, a nova etapa da obra está dentro do prazo de conclusão.



Ainda de acordo com a Prefeitura, para auxiliar o tráfego na área, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) darão suporte operacional à intervenção. O isolamento da área vai permitir a continuidade dos serviços de construção da rede de drenagem, calçadas e nova pavimentação com piso intertravado.



A primeira etapa das obras de duplicação da avenida permitiu a urbanização de cerca de 1 km de via, sendo dividida em dois trechos: o primeiro, entre a avenida José Jatahy e a Rua Padre Anchieta, e o segundo, entre a Rua Olavo Bilac e a avenida Dr. Theberge, cuja conclusão permitiu o acesso ao novo Shopping RioMar Kennedy.



Quando concluída a obra, a avenida Sargento Hermínio passará a contar com 2,5 km de via totalmente urbanizada, sendo mais uma alternativa às avenidas Bezerra de Menezes, Francisco Sá e José Jatahy.



Mudança no trânsito



Para quem precisa trafegar pela via, a opção de desvio é entrar à direita na rua Raquel Holanda, à esquerda na rua Raimundo Correia, à esquerda na rua Pompeu Cavalcante e à direita retornando à avenida Sargento Hermínio.



A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) altera o itinerário de três linhas de ônibus no trecho da obra, são elas:



074 – Antônio Bezerra/Unifor e 220 – Av. Sargento Hermínio seguem o desvio proposto pela AMC.

108 – Santa Maria/ Bairro Ellery/Centro segue o desvio pela Rua Eretides Martins, Av. Sargento Hermínio, Rua Raquel Holanda, rua Raimundo Correia e segue o seu itinerário normal.

