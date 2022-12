Caucaia: Homem é preso com 23 kg de maconha, neste sábado, 3

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 32 anos com 23 kg de maconha, do tipo skunk, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A droga foi apreendida no KM 22 da BR 222, na tarde deste sábado, 3. O material vinha de Belém do Pará e seria entregue na capital cearense. O skunk é uma maconha que possui potencial alucinógeno mais forte e com alto valor no mercado do tráfico. A droga estava guardada em tabletes com cerca de 1 kg cada, totalizando 23kg.

O condutor do veículo confessou que sabia da existência da droga e que foi contratado para dirigir o veículo de Belém a Fortaleza. Chegando na capital cearense, ele deveria deixar o carro estacionado em um posto de combustível e receberia R$ 2.000,00, por meio de PIX.

Durante a abordagem, os policiais constataram uma alteração na carroceria do veículo caminhonete GM/Montana, cor prata, que veio a se confirmar como um fundo falso que acomodava o entorpecente.

Conforme informações dos agentes de segurança, o indicativo de suspeito foi o nervosismo apresentado pelo condutor do veículo durante a abordagem policial: "Ele apresentou-se nervoso e os policiais identificaram um forte odor semelhante ao de maconha, o que motivou uma revista mais minuciosa no veículo", informou a PRF, por meio de nota.

Antecedentes



Através de consultas nos sistemas policiais, ainda foi verificado a existência de mandado de prisão em desfavor do motorista. Ele é procurado pela justiça, por questões alimentícias. Diante de todos os fatos, o traficante foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, para os procedimentos cabíveis.

