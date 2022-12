Ceará: Reúso do hidrogel de fraldas descartáveis pode reduzir impactos ambientais

Quatro integrantes do comitê científico do IFCE desenvolvem pesquisa que pode reduzir impactos ambientais da região

Ao avaliar a capacidade de conservação da umidade do solo no semiárido e na vegetação cearense, o reúso do hidrogel presente em fraldas descartáveis tem sido instrumento de pesquisa do Instituto Federal do Ceará (IFCE). O composto químico ajuda a reduzir o consumo de água na agricultura local, em especial, no momento da irrigação, reduzindo os impactos ambientais.

Entre os quatro colaboradores do projeto, estão os professores Amanda Menezes, bióloga, e Guilherme Magalhães, químico. Para completar o time, ainda participam a aluna Danielle Costa Pereira, atuando na produção e análise das mudas, e o aluno Francisco Delleon, que trabalha na extração do hidrogel e na remoção de corantes em água.

De acordo com Amanda, o hidrogel retém a água e libera de forma gradativa. "Desta forma, a planta terá água disponível por mais tempo”, explica ela.

“Pensamos em soluções para que a vida útil dos materiais possa ser prolongada, diminuindo a geração de bens do pós-consumo e facilitando o processo de gestão de coleta e disposição final deles”, informa a profissional.

Guilherme pontua que o hidrogel é um polímero superabsorvente capaz de prover substratos que auxiliam e potencializam a produção de mudas de espécies nativas da caatinga, oferecendo, assim, "uma alternativa viável e ecologicamente correta".

A principal motivação para iniciar o projeto veio de um incômodo de Guilherme, pai de filhos pequenos, instigado a reutilizar fraldas descartáveis. A partir de uma conversa informal com o professor, a bióloga passou a estudar maneiras de reduzir o descarte inadequado das fraldas e passar a utilizá-las na produção de mudas florestais.

Já foi realizado o preparo do hidrogel, a adição dele ao solo e o plantio das sementes. As mudas estão no estágio inicial de desenvolvimento. Com a chegada da Covid-19 no País, o projeto ficou paralisado, mas retomou suas atividades recentemente. A estimativa é que, daqui três meses, surjam os primeiros resultados.

