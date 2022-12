581 pessoas foram salvas de afogamentos entre janeiro e novembro deste ano em praias do Ceará

Entre janeiro e novembro deste ano, 581 banhistas foram salvos de situações de afogamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), em praias do Ceará. O número é superior aos anos de 2020 e 2021, quando foram resgatadas 563 e 526 pessoas com vida pela corporação, respectivamente.



O quantitativo de 581 banhistas resgatados divide-se entre quatro municípios. Caucaia, com 88 pessoas salvas; Aracati, com 11 salvamentos; Jericoacoara, com 16 salvamentos; e Fortaleza, com foco na Praia do Futuro, onde foram registradas 466 pessoas salvas.

Conforme o levantamento realizado pelo CBMCE, foram feitas 83.744 prevenções na faixa de areia junto aos banhistas. Além de cearenses, foram salvas também pessoas de outros estados e até de outros países.

Prevenção de afogamentos



Para auxiliar a população, o serviço de guarda-vidas encontra-se disponível na Praia do Futuro, em Fortaleza, além dos municípios de Caucaia, Aracati e Jijoca de Jericoacoara.



Além disso, são realizadas ações de prevenção com orientações feitas aos banhistas na própria faixa de areia, em que os bombeiros militares mostram onde estão os perigos da praia e aconselham as pessoas a não entrarem no mar desacompanhadas ou alcoolizadas, por exemplo.



Os guarda-vidas também observam as situações de perigo e se antecipam a elas, observando pessoas que estão em locais mais suscetíveis a acidentes e pedindo que elas se desloquem para uma área mais segura.

