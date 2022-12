Ameaça à democracia e luta de minorias são pautas da VI Semana de Direitos Humanos

“Democracia, Justiça e Direitos Humanos” é o tema da VI Semana de Direitos Humanos. Realizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), o evento começou nesta segunda-feira, 5, e prossegue até sexta-feira, 9. A programação tem como objetivo ampliar o debate e o fortalecimento de políticas públicas junto com a administração pública e sociedade civil.

De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas de Direitos Humanos da SPS, Nayane Costa, a programação da Semana de Direitos Humanos é, principalmente, voltada para a reflexão.

"Ela é para a sociedade, mas também para profissionais da rede pública, para que eles possam refletir e saber atender a comunidade. A gente quer atingir várias áreas, então a gente está trabalhando com Assistência Social, com a Educação, com a Saúde, para que esses profissionais também se conscientizem", aponta a coordenadora.

A cerimônia de abertura da Semana de Direitos Humanos, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 5, na sede da SPS, teve início com a apresentação do coral e banda infantol da Fundação Raimundo Fagner.

A abertura foi marcada pela presença de nomes como a assessora Especial de Acolhimento aos Movimentos Sociais do Ceará, Zelma Madeira; do advogado, Hélio Leitão; e do deputado Renato Roseno, presidente da comissão de Direitos Humanos e Cidadania.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-12-2022: Palestras de Zelma madeira e Hélio leitão na CVI Semana de Direitos Humanos sobre Democracia e Justiça. (Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo) (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



A programação celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, estabelecido pela Organização das Nações Unidas em alusão à promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. De acordo com Zelma Madeira, os debates realizados durante o evento são essenciais para a garantia dos direitos estabelecidos na Declaração.



"O momento se faz oportuno para debates críticos, debates propositivos acerca dos desafios e do que pode ser feito. Focalizar informações, garantir artigos [nas leis] para desnaturalizar violações e violências, reafirmar passos coletivos, flexibilização da sociedade civil na construção da nossa humanidade", comentou Zelma, que também é professora do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Ceará (Uece)

"A nossa sociedade tem um laço conservador. Mais do que conservador: reacionário e autoritário, que faz dessa sociedade brasileira campeã em desigualdade. Isso é uma questão estrutural. Não quer dizer que ela não tenha cura, mas que toda e qualquer solução não pode ser superficial ou cosmética. Tem que mexer nas raízes da formação social brasileira", pontuou Zelma Madeira, que ainda destacou a importância de trazer essas reflexões para a juventude.

De acordo com o deputado Renato Roseno, estamos num momento de, mais do que nunca, defender os direitos humanos para salvaguardar a democracia. "É muito importante que nestas transições de governo, seja em nível estadual, seja em nível federal, nós possamos valorizar o lugar institucional dos Direitos Humanos e das suas correlatas. Precisamos dar sinais muito claros à sociedade e ao Estado que nenhuma violação será tolerada", afirmou o parlamentar.

Ações com a comunidade

Ao longo de cinco dias, além de webinários, oficinas e capacitação de servidores, também serão promovidas ações voltadas para a população. Uma das principais ações acontece no Centro de Formação e Inclusão Socioprodutiva (Cefisp), no bairro Papicu.

Na ocasião, serão realizadas oficinas de instrumentos, música, história dos povos tradicionais e demais modalidades. Além disso, também será fornecido o Balcão da Cidadania e orientação e emissão de registro civil. A Semana encerra-se com ações do Projeto Acolher, no bairro Jardim das Oliveiras.

Programação da VI Semana de Direitos Humanos

Dia 6/12 – Terça-feira

8h-Formação temática para profissionais da SPS

– População em situação de rua

– Migrantes e refugiados

– População LGBT+

– Pessoa idosa e pessoa com deficiência

– Igualdade racial

13:30h – Oficina para jovens, com o projeto Mais papo, mais atitude e CRAVV

Local: Centro de Formação e Inclusão Socioprodutivo (Cefisp),

Endereço: Rua Valdetário Mota, 970 – Bairro Papicu,

14h – Apresentação do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas

Local – Auditório da SPS)

14h – Café com mediação

Local: Centro Comunitário São Francisco

Endereço: Rua ilha do Bote, 367 – Conj. São Francisco – Bairro Quintino Cunha

Dia 7/12 – Quarta-feira

8h – Paletras volantes sobre promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Locais: Posto de saúde Célio Brasil – Rua: Henrique Firmeza, 82 – Cais do Porto

Posto de Saúde Aída Santos – Rua Trajano de Medeiros, 813 – Vicente Pinzon

Posto de Saúde Sandra Maria Faustino – Rua Josias Paula de Souza, s/n – Vicente Pinzon

Posto de Saúde Flávio Marcílio – Av. Abolição, 4180 – Mucuripe

Posto de Saúde Rigoberto Romero – Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000

14 horas – Cine debate, com exibição do filme “Pureza”

Local: Theatro José de Alencar

Exposição de fotografias do fotógrafo, Sérgio Carvalho, relacionadas ao trabalho análogo ao escravo

Local: Galeria Ramos Cotoco, próximo ao Teatro Morro do Ouro

Dia 8/12 – Quinta-feira



8h – Ação de Direitos Humanos

Oficina de instrumentos, música e história dos povos tradicionais;

Balcão da Cidadania e CITS – Orientação e emissão de registro civil;

Oficinas de desenho e grafite, ações de saúde, feirinha do Empreendedorismo,



9h – Aula de coach dance

10h – Capoeira

Local: Cefisp



14h – Palestra virtual – O trabalho em rede e os impactos na saúde mental das vítimas de violência (Transmissão pelo Youtube da SPS)



17 h – Roda de conversas sobre mulheres e direitos humanos

Local: Parque Dom Aloísio Lorscheider

Endereço: Avenida Bernardo Manuel, nº 1080, bairro Itaperi

Dia 9/12 – Sexta-feira



Projeto Acolher Bom Jardim

14h – Reunião ampliada do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos

Local: Sala do Complexo das Comissões da Assembléia Legislativa do Ceará

