Ceará vai antecipar segunda parcela do 13º salário dos servidores

A data ainda será confirmada com a Sefaz e anunciada pela governadora do Estado Izolda Cela (sem partido)

A segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais será antecipada pelo Governo do Ceará. Tão logo chegue da agenda que cumpre na 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), no Egito, a governadora Izolda Cela (sem partido) tratará do assunto.

A informação é de Fernanda Pacobahyba, titular da Secretaria da Fazenda do Estado, em entrevista ao O POVO.

Ela diz que há propostas de algumas datas para o adiantamento, mas que aguarda a governadora na segunda-feira, 14 de novembro, para apresentar as opções. Logo depois, a própria chefe do Executivo estadual é quem realizará o anúncio.

No ano passado, o pagamento mais cedo foi realizado no dia 10 de dezembro.

O fato é que, o Governo do Ceará vai conseguir antecipar o aporte aos servidores antes do fim do prazo de 20 de dezembro.

Isso acontecerá mesmo com queda de arrecadação do Estado, que chega à estimativa de R$ 785,6 milhões de julho a dezembro de 2022 ante igual período de 2021.

O impacto veio da redução do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica.

Primeira parcela do 13º salário dos servidores

Neste ano, a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Ceará também foi adiantada. O pagamento se deu no dia 17 de junho.

Mais de 160 mil servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) foram contemplados. Atualmente, a folha no Ceará é em média de R$ 1,9 bilhão.

Com isso, o investimento para antecipação do benefício chegou a mais de R$ 500 milhões.

