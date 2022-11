Polícia comunitária e projetos sociais para jovens são foco do Governo do Ceará em 2023

O policiamento comunitário tem sido uma das estratégias utilizadas pelo Governo do Estado para fortalecer a segurança pública no Ceará. Em junho deste ano, o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) foi criado com o intuito de quebrar o vínculo estabelecido entre facções e comunidades, além de buscar gerar uma aproximação entre policiais e moradores.

Na manhã desta terça-feira, 22, o governador eleito, Elmano de Freitas (PT), em visita ao O POVO, foi questionado sobre a sequência do programa durante o seu mandato. Além de responder o que pode ser feito para que a medida não se esgote, como ocorreu com o antigo Ronda do Quarteirão, no Ceará, ou com as Unidades de Polícia Pacificadora, no Rio de Janeiro.

O futuro governador aposta em propostas voltadas aos jovens como o caminho para o sucesso da política a longo prazo. "A minha meta é ter 60 mil jovens, pelo menos, em projetos sociais. Exatamente aonde o Copac chega. Eu preciso dar oportunidade para a juventude daquela área. Vamos fazer isso com projetos sociais", destacou o governador eleito.

Elmano afirmou que há recursos, de cerca de R$ 350 milhões, para que a proposta seja colocada em prática ao longo dos próximos quatro anos. O petista também prevê "reforço" nos investimentos em Esportes e da Cultura.

Na avaliação do futuro governador, é preciso priorizar a juventude, por acreditar que essa é parcela da situação mais exposta aos casos de violência. Ainda sobre o Copac, Elmano pontuou que a nova proposta se difere do Ronda do Quarteirão por ser mais dinâmica.

"Ele (o Copac) se movimenta conforme os dados e as informações de práticas criminosas. Diferente do Ronda do Quarteirão, que era algo geral, o Copac é algo preciso na dinâmica das cidades, mais uma lógica de aproximação com a comunidade", detalhou.

Visão sistêmica da Segurança

Para Elmano de Freitas, é preciso tratar a segurança pública de forma ampla. Em entrevista ao Jogo Político especial, nesta terça-feira, 22, ele relatou a intenção de que, pelo menos, mais dois mil policiais militares sejam convocados durante os próximos quatro anos.

De acordo com o futuro chefe do Executivo estadual, o planejamento é necessário para que se mantenha o atual contingente, já que a expectativa é de que cerca de 500 policiais militares se aposentem por ano durante o seu governo.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) é vista como uma prioridade do governante, que garantiu que o primeiro concurso do seu governo será para a PCCE. "O ideal para o Ceará era dobrar o efetivo da Polícia Civil. Não estou colocando isso como meta por uma questão financeira. Mas eu preciso fazer um esforço grande para aumentar o efetivo da Polícia Civil, para investigação e para inteligência. Isso eu farei."

Pontos como a necessidade da chegada de mais inspetores e delegados também foram destacados por Elmano, que prometeu dialogar com o Governo Federal para fortalecer o combate ao tráfico de drogas.

Videomonitoramento no Sistema Penitenciário

Ao ser questionado sobre o uso de câmeras em presídios, Elmano garantiu que a medida será colocada em prática durante o seu governo, caso não seja implementada até o fim do ano pela atual governadora Izolda Cela.

"No meu governo, o sistema prisional, todo ele, terá sistema de videomonitoramento no presídio e câmera com o policial penal". Na avaliação de Elmano, a medida traria mais segurança para os encarcerados, para que se evitem situações de maus-tratos, assim como protegeria os policiais de possíveis ocasiões forjadas para prejudicar alguns dos servidores.

