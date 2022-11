Cidades inovadoras do Ceará serão certificadas e capacitadas para construir Cartografia Social

No evento, 30 municípios cearenses que atuaram com iniciativas inovadoras em seus territórios receberão a certificação

A Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) irá realizar nos dias 22 e 23 de novembro o III Encontro da Vigilância Social. O evento irá certificar 30 municípios cearenses que atuaram com iniciativas inovadoras em seus territórios. Eles também irão receber capacitação para construírem as Cartografias Sociais nas localidades.

A coordenadora da Gestão do Sistema Único de Assistência Social, Célia Melo, que também é responsável pelo evento, destaca que a Cartografia Social representa uma linguagem de inclusão, um retrato de um diagnóstico completo dos territórios.

“Estas cartografias vão carregar todo o trabalho social que é desenvolvido nestes territórios. Elas serão elaboradas de forma colaborativa, junto às lideranças locais, usuários da política e profissionais atuantes nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). As cartografias serão elaboradas a cada ano, para que possamos comparar os avanços ao longo do tempo”, explica, Célia Melo.

No encontro, está prevista a presença de representantes dos 184 municípios cearenses. A expectativa é que, em média, 350 participem do encontro. O objetivo é incentivar a atuação das regiões com criatividade e compromisso no sentido de fortalecer o trabalho da vigilância social em todo o Ceará.

Segundo a titular da SPS, Onélia Santana, o encontro irá fortalecer ainda mais a política da Assistência Social, e que somente através do trabalho comprometido dos profissionais atuantes na vigilância social é que é possível disseminar informações territorializadas das situações de risco social que recaem sobre famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

“A vigilância socioassistencial é uma área, sobretudo, de gestão de informação, que apoia atividades de planejamento, supervisão e execução dos serviços socioassistenciais por meio de dados, indicadores que devem estar estruturados a nível municipal, estadual e federal”, comenta.

No encontro, serão certificados os seguintes municípios: Acopiara, Antonina do Norte, Aquiraz, Aratuba, Beberibe, Camocim, Capistrano, Caucaia, Crato, Fortim, Iguatu, Ipaporanga, Ipueiras, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Meruoca, Monsenhor Tabosa, Morrinhos, Nova Russas, Ocara, Pentecoste, Potiretama, Quixadá, Quixeré, Redenção, Santana do Cariri, Sobral e Uruburetama.

Serviço

III Encontro da Vigilância Social

Quando: 21 e 22 de novembro

Onde: Hotel Oásis Atlântico– Av. Beira Mar, 2.500 – Meireles, Fortaleza

Programação

Segunda-feira (21/11)

8h – Credenciamento e café de boas-vindas

9h – Abertura com mesa de autoridades

9h20min – Certificação das Experiências Exitosas da Vigilância Socioassistencial

12h – Almoço

13h30min – Socialização de quatro experiências exitosas em Vigilância Socioassistencial

16h – Debate

17h – Encerramento do dia

Terça-feira (22/11)

8h – Café da manhã

9h - Exposição participada sobre Território, Territorialidade e Territorialização: Identificação das Vulnerabilidades, Riscos Pessoal e Social e Potencialidades - Cartografia Social enquanto Linguagem para Inclusão Social

Responsável: Paulo Clemente – Técnico da Vigilância Socioassistencial da SNAS.

10h20min – Debate

11h – Trabalho de grupos com construção da cartografia social

12h30min – Almoço

14h – Continuação: Trabalho de grupos

15h – Apresentação dos Trabalhos de grupo

17h – Avaliação e Encerramento

