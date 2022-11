IPTU de Fortaleza terá desconto de até 10% com programa de nota fiscal

Articulista quinzenal do O POVO

O fortalezense que participar do programa Nota Fortaleza terá um desconto a mais de até 2% no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 se pagar o tributo em uma das três modalidades de cota única.

Atualmente, quem quita o IPTU de uma vez na primeira data disponível, em 10 de janeiro de 2023, já tem direito a abatimento de 8%. Portanto, somando os benefícios, o desconto chega a até 10%.

Conforme publicação de José Sarto (PDT), prefeito da Capital, serão consideradas notas fiscais emitidas entre 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022.

Para ter direito ao benefício, é preciso se cadastrar no site www.notafortaleza.com.br até o próximo dia 30 de novembro.

Após o cadastro, o sistema da Secretaria de Finanças do Município (Sefin) vai puxar as notas fiscais já vinculadas ao CPF do contribuinte. Cada R$ 50 vale 1 ponto.

Somente será considerado um CPF por imóvel, validando o de maior pontuação.

Dentre os critérios para conseguir os descontos, está que o imóvel deverá ser residencial e que o contribuinte esteja em dia com o imposto, que pode ser colocado em dia até o fim deste ano.

Caso possua mais de um bem imobiliário, o benefício incidirá apenas no de maior valor venal.

Outro detalhe é que o desconto de até 2% tem limite de R$ 1 mil e será concedido juntamente ao pagamento das três cotas únicas do IPTU 2023.

Conforme a Flávia Teixeira, titular da Sefin, hoje a inadimplência sobre o IPTU em Fortaleza chega a 30%. Com a campanha, ela frisa que quer reduzir esse percentual em 5%.

Ela acrescenta que a previsão de arrecadação com o tributo chega a R$ 700 milhões para 2023, o que chegou a R$ 630 milhões neste ano.

Com informações da repórter Paloma Vargas

