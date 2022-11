6 municípios do Ceará vencem como Cidades Excelentes em três categorias

O município de Eusébio conquistou o título de vencedor geral estadual no 2º Prêmio Band Cidades Excelentes - Edição 2022. Além dele, Sobral, Piquet Carneiro, Guaramiranga, Uruoca e Fortaleza também foram contemplados pela premiação mas em categorias diferentes.

A cerimônia ocorreu na última terça-feira, 8, no Auditório da Assembleia Legislativa do Ceará.

A etapa estadual analisou cidades com população menor ou igual a 30 mil habitantes; entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

Além da nomeação geral, concorrendo nas categorias de 30 mil a 100 mil habitantes, Eusébio também venceu nos segmentos: Saúde e Bem-Estar; Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

No pilar principal, Guaramiranga conquistou o título na categoria menor que 30 mil habitantes e Sobral na maior que 100 mil habitantes.

No quesito Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, Uruoca foi campeã com 30 mil habitantes e Sobral na etapa maior que 100 mil habitantes.

Quanto ao tópico Sustentabilidade, Piquet Carneiro saiu vitorioso na análise de população menor que 30 mil habitantes e Fortaleza na maior que 100 mil habitantes.

Análise dos números

De acordo com o secretário de Finanças e Planejamento da Prefeitura de Eusébio, Alexandre Cialdini, o Ceará aparece como uma referência nacional na política de educação pública e o prêmio possibilita que o Estado se sobressaia em outros segmentos também.

Ele explica que o resultado aponta que os gestores estão no caminho certo. Além da troca de experiências de boas práticas entre as cidades, os dados permitem o aprimoramento das categorias que afetam diretamente a qualidade de vida da população eusebiense.

“É a primeira vez que o município de Eusébio participa. Na edição de 2021, eram 41 indicadores. O número foi ampliado para 62 indicadores ao todo, sendo avaliados e atestados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, disse.

Além de ser o vencedor geral na etapa estadual, Eusébio também concorrerá a nível nacional, nas categorias de Saúde e Bem-Estar e Governança, Eficiência Fiscal e Transparência. A última fase acontece também neste ano, mas a data ainda não foi divulgada pelos organizadores.

Impacto do prêmio

Segundo Alexandre, o prêmio afeta também a economia e geração de empregos. Ele destaca que as empresas holísticas tendem a escolher as cidades levando em consideração outros parâmetros, além dos incentivos fiscais.

“Empresas antenadas vão optar por municípios que tenham o suporte necessário para produção, e não somente pelas medidas de redução de impostos. Elas buscam sustentabilidade, mobilidade urbana, como tem em Eusébio, políticas públicas e escolas de qualidade”, detalhou.

2º Prêmio Band Cidades Excelentes - Edição 2022

O prêmio resulta da iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

A premiação visa reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhoria da realidade dos municípios brasileiros.

A avaliação acontece com base no ranking do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), plataforma desenvolvida pelo Instituto Aquila.

Funcionamento do IGMA

O IGMA tem uma convergência metodológica com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

O IDH é um índice reconhecido e adotado mundialmente cuja metodologia funciona como a fotografia de dado momento. Os números coletados permitem identificar o nível de desenvolvimento humano do local na circunstância temporal de realização da pesquisa.

Confira o resultado na íntegra:

Prêmio Principal – IGMA GERAL – Cidade Excelente Categoria

- Vencedor: Eusébio (categoria de 30 mil a 100 mil habitantes).

- Vencedor: Guaramiranga (categoria menor que 30 mil hab).

- Vencedor: Sobral (categoria maior que 100 mil hab).

No pilar: GOVERNANÇA, EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA:

- Vencedor: Eusébio (categoria de 30 mil a 100 mil habitantes).

- Vencedor: Uruoca (categoria menor que 30 mil hab).

- Vencedor: Sobral (categoria mais de 100 mil hab).

No pilar: SUSTENTABILIDADE

- Vencedor: Eusébio (categoria de 30 mil a 100 mil habitantes).

- Vencedor: Piquet Carneiro (categoria menor que 30 mil hab).

- Vencedor: Fortaleza (categoria mais de 100 mil hab).

