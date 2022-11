Fortaleza registra 8 mil denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes

Nesta sexta-feira, 18, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) fará um evento em alusão ao Dia do Conselho Tutelar, órgão que recebe as denúncias

Em 2022, foram registradas oficialmente 8.044 denúncias de violação de direitos de crianças e adolescentes em Fortaleza. Desse total, 3.455 foram recebidos pelo Conselho Tutelar do Município, enquanto o restante segue em averiguação, conforme a Prefeitura. Nesta sexta-feira, 18, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) fará um evento em alusão ao Dia do Conselho Tutelar.

Além de ser um momento para homenagear os profissionais da instituição, o evento também contará com palestras e formações.

Com o tema “A importância do Conselho Tutelar na efetivação dos direitos da criança e do adolescente, a ideia é propiciar um espaço de trocas e aprendizados, afirma Iraguassú Filho, presidente da Funci.

O evento contará com palestra de Eri Bernardino, advogada, especialista em direito público, professora da Potere Social e autora pela Socialis Editora.

Serviço

Evento: “A importância do Conselho Tutelar na efetivação dos direitos da criança e do adolescente”

Data: 18/11/2022

Horário: 9h às 13h

Endereço: Cuca Pici - R. Cel. Matos Dourado, 1499