Ceará: decreto com ações contra o coronavírus será reavaliado nesta sexta-feira

O Governo do Estado do Ceará vem monitorando o aumento do número de casos de Covid-19, registrado durante as últimas duas semanas. De acordo com a governadora Izolda Cela, uma reavaliação do decreto de ações contra o coronavírus será realizada nesta sexta-feira, 18.

"Hoje, nós teremos reunião do Comitê, exatamente para avaliarmos juntos. Semana passada já aconteceu, com as evidências desse aumento de positividade, mas, hoje, o decreto será reavaliado", afirmou a chefe do Executivo estadual.

As declarações da governadora foram dadas durante o lançamento do sétimo território do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Vicente Pinzon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda sobre o aumento do número de casos, Izolda afirmou que fará o que "realmente se mostrar necessário", e pediu atenção de parte da população com a possível chegada de uma nova onda.

"Penso que se atentem àqueles cuidados, especialmente com as pessoas que tenham alguma comorbidade, as pessoas que tenham alguma situação que possa gerar algum tipo de vulnerabilidade para a saúde delas, é muito importante estarem mais alertas".

Sobre o uso de equipamentos de proteção, a governadora destacou a importância de utilizá-los por conta própria, em situações em que se julgue necessário. "A máscara está aí para nos proteger, mesmo sem obrigatoriedade", conclui, ao afirmar que torce para que o momento possa ser superado da melhor maneira possível.

Aumento do número de casos

Na última quinta-feira, 17, O POVO mostrou que o número de casos confirmados de Covid-19 no Ceará aumentou mais de seis vezes no período de duas semanas. O total de confirmações subiu de 225 para 1.482 entre a segunda metade de outubro e a primeira quinzena de novembro. O que equivale a uma variação de 558 % no período.

Sobre a crescente na positividade de casos, o epidemiologista Antônio Lima, coordenador de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), destacou que, apesar do aumento do número de contaminados, a quantidade de casos graves não acompanhou a tendência de alta, devido à vacinação.

Tags