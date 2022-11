Ceará tem mar próprio para banho em todo o litoral

Informações da Semace foram coletadas no final de outubro, e são válidas até a última semana de novembro; veja locais com mar próprio para banho no Ceará

O litoral cearense está totalmente próprio para banho. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace), e não incluem a Capital, que tem boletim próprio.

Ao todo, são 18 pontos de coleta no litoral Oeste e 17 na costa Leste. À exceção do posto 49, na praia do Icaraí, em Caucaia, todos estão com nível de poluição adequada. Este local está com índice "em alerta", que não indica mar impróprio para banho, mas aconselha se atentar a águas turvas ou com coloração fora do normal.

Pontos com mar próprio para banho no Ceará

No litoral Oeste ficam os postos de coleta 49 a 66, cobrindo do Icaraí, à Praia do Preá, em Cruz. Como informado, apenas o primeiro está com nível "em alerta", e os outros são próprios para banho. A região inclui pontos turísticos como Cumbuco, também em Caucaia, Flecheiras, em Trairi, e Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara.

No litoral Leste, dos pontos 33 a 48 e 68, todos estão próprios para banho. A área tem locais como Porto das Dunas e Iguape, em Aquiraz, e Canoa Quebrada, em Aracati.

Pontos com mar impróprio para banho no Ceará

A Semace não encontrou locais com mar impróprio para banho no Ceará, à exceção de alguns trechos em Fortaleza. As informações foram coletadas em 28 de outubro e são válidas por um mês.

