Plataforma Questões do Enem ajuda estudante a se preparar para provas

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está se aproximando e os estudantes podem se preparar com o Questões Enem , plataforma gratuita daque reúne provas aplicadas desde 2009.

Ao se cadastrar, você pode acompanhar o desempenho nas diferentes áreas de conhecimento. O sistema grava quais questões você já respondeu e cria um teste personalizado a cada acesso. As informações fornecidas no preenchimento do cadastro de usuário não serão repassadas a terceiros pela EBC, conforme a política de privacidade.

Provas dias 13 e 20

Além do banco Questões Enem, adivulga as principais notícias sobre o exame nacional em seus veículos de comunicação. Os estudantes podem encontrar reportagens e informações veiculadas nae nas

O Enem de 2022 será realizado nos dias 13 e 20 de novembro, dois domingos, e seguirá o mesmo formato dos últimos anos. As provas impressas e digitais são formadas por 180 questões objetivas e uma redação.

No primeiro dia do exame, os concorrentes terão cinco horas e meia para resolver 45 questões de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas, além da redação. Na segunda etapa, serão cinco horas para os candidatos responderem 45 perguntas da área de Ciências da Natureza e 45 de Matemática.

