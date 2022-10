Fim de semana deve ser de sol forte e sem chuvas no Ceará

O Ceará não deve registrar chuvas de maior intensidade durante este fim de semana, sábado e domingo, 29 e 30. A informação foi divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão vem após dias com chuvas fortes, principalmente nas regiões do Sul do Ceará.

Segundo a Funceme, os próximos dias devem ser de condição de tempo firme em todas as macrorregiões cearenses. No sábado, 29, o céu deve variar de parcialmente nublado a sem nuvens.

Da mesma forma, o domingo, 30, deve ser marcado por céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Com relação à umidade relativa do ar, os valores devem ficar em torno de 20% a 30%, na parte Centro-Sul do Estado. Já nas regiões próximas do litoral, esse valor deve ser acima de 40%.

