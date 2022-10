Ceará tem previsão de chuva fraca e registra temperaturas acima de 38º

Previsão divulgada pela Funceme nesta segunda-feira, 17, aponta para chuvas na Capital, no Pecém e no Cariri. Nos últimos dias, duas cidades cearenses tiveram maior temperaturas do Nordeste

Mesmo após o fim da quadra chuvosa no Ceará, que acontece entre os meses de fevereiro e maio, pancadas de chuva são registradas no Estado neste segundo semestre. Para esta segunda-feira, 17, a expectativa é de céu variando entre poucas nuvens a sem nuvens. Mas para terça e quarta-feira, a expectativa é de chuva, apesar de com pouca intensidade. Nos últimos dias, duas cidades cearenses tiveram as maiores temperaturas no Nordeste.

De acordo com Rafaela Gomes, meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a terça-feira, 18, será de chuva apenas nos litorais de Fortaleza e do Pecém, que devem ser registradas durante o período da madrugada e no turno da manhã. Na região do Cariri, a chuva deve chegar apenas no fim da noite.

Para a quarta-feira, 19, as chuvas devem ficar concentradas apenas no litoral de Fortaleza e a previsão aponta que será uma precipitação fraca e passageira.

Altas temperaturas

Durante a tarde do último domingo, 16, dois municípios cearenses apareceram entre as três cidades do Nordeste com as maiores temperaturas registradas na região. Os termômetros em Jaguaribe-CE chegaram a marcar 38.9ºC. Já em Barro-CE, a máxima foi de 38.5ºC.

As temperaturas auferidas nos municípios cearenses só não superaram a máxima registrada em Piripiri, município localizado no interior do Piauí. A temperatura na cidade piauiense chegou a 39.2ºC.

Neste mês de outubro, Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme, já havia declarado ao O POVO, que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro correspondem ao período mais quente no Estado.

Sakamoto destacou, ainda, que o aumento da disponibilidade de radiação solar e o calor favorecem o desabrochar das flores, o que contribui com o fenômeno da primavera no Ceará.

