Pesquisa de saúde bucal do MS será aplicada em 19 municípios cearenses

O Ministério da Saúde realiza a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil). A ação tem o objetivo de identificar as condições de saúde bucal mais prevalentes na população brasileira. A coleta de dados acontece até junho deste ano. A previsão é que sejam coletados dados da população em 422 municípios, sendo 19 no estado do Ceará.

Sobre o assunto Prefeitura de Eusébio anuncia obras de pavimentação em 42 ruas; veja quais

Programa de Acompanhamento ao Adolescente Pós-Cumprimento de MSE é lançado no Ceará

Governo do Ceará doa câmaras refrigeradas a nove municípios

A SB Brasil é o maior estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira. Neste ano, a meta é que sejam coletados dados de 50 mil pessoas. Por meio da pesquisa, busca-se identificar as doenças bucais mais prevalentes como a cárie dentária e a doença periodontal, bem como a necessidade de próteses dentárias, as condições de oclusão, o traumatismo dentário, o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida, entre outros aspectos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Coleta de dados

Na primeira etapa, os profissionais da Atenção Primária à Saúde Bucal passarão de porta em porta para convidar a população para a pesquisa e coletar dados socioeconômicos, por meio de questionário. Caso um participante tenha algum problema bucal detectado, ele será encaminhado para a unidade odontológica.

Após o mapeamento da população, serão realizadas avaliações de saúde bucal com um exame físico. Nessa etapa, o público alvo são pessoas de 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos. Além disso, também serão verificados dados sobre a necessidade de tratamento dentário, urgência de tratamento e de próteses dentárias.

Confira os municípios do Ceará em que a pesquisa será realizada:

Fortaleza

Aquiraz

Barbalha

Camocim

Cascavel

Cedro

Crato

Icó

Iracema

Itatira

Lavras da Mangabeira



Maracanaú

Massapê

Nova Russas

Palmácia

Quixadá

Russas

Tamboril

Varjota

Tags