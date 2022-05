Governo do Ceará doa câmaras refrigeradas a nove municípios

O Governo do Ceará oficializou, na última quinta-feira, 12, a doação de câmaras refrigeradas para nove municípios. A transferência dos equipamentos foi formalizada por decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

Ao todo, são 24 câmaras, que serão distribuídas nas cidades. O objetivo é aprimorar a conservação de vacinas nestes locais, equipando as Centrais Municipais de Rede de Frio (CMRF).

Os órgãos municipais compõem a Rede de Frio Nacional, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). A rede é constituída por centrais onde produtos de saúde que necessitam de temperaturas controladas, como vacinas e outros insumos, podem ser armazenados até que seja necessário seu uso.

As câmaras têm capacidade de 400 litros. Não foi informado a temperatura mínima atingida pelos equipamentos, mas alguns itens, como a vacina da Pfizer contra a Covid-19, necessitam de refrigeração a até 90°C negativos.

Cidades que receberão câmaras refrigeradas do Governo do Estado

Fortaleza: seis câmaras;

seis câmaras; Caucaia: quatro câmaras;

quatro câmaras; Crato: duas câmaras;

duas câmaras; Iguatu: duas câmaras;

duas câmaras; Itapipoca: duas câmaras;

duas câmaras; Juazeiro do Norte: duas câmaras;

duas câmaras; Maracanaú: duas câmaras;

duas câmaras; Maranguape: duas câmaras;

duas câmaras; Sobral: duas câmaras.

